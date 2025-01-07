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Darüşşafaka, Terquavion Smith ile Anlaştı

Darüşşafaka, Terquavion Smith ile Anlaştı
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Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka, NBA patentli genç oyun kurucu Terquavion Smith'i kadrosuna kattı. Smith, son olarak Çin Ligi'nde başarılı bir performans sergilemişti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka, Terquavion Smith'i kadrosuna kattı.

Basketbol Süper Ligi'nde üst sıraları zorlayan Darüşşafaka takviyelere devam ediyor. Yeşil-siyahlılar, sezona Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu Dragons'da başlayan NBA patentli ABD'li oyun kurucu Terquavion Smith ile anlaşma sağladı.

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen 2002 doğumlu genç sporcu Terquavion Smith, son olarak Çin'de Jiangsu Dragons formasıyla 28.0 sayı 7.2 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Transfer kulübün sosyal medya hesabından "hoş geldin" paylaşımı ile duyuruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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