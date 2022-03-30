Darüşşafaka teknik heyeti ve oyuncular, organ nakli olan çocuklarla buluştu

SELÇUK, İZMİR (AA) - Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Selçuk Ernak ve oyuncular, organ nakli ameliyatlarıyla hayata tutunan çocuklarla bir araya geldi.

Darüşşafaka Kulübü yöneticileri, teknik heyet ve oyuncular, Memorial Bahçelievler Hastanesi Sanat Galerisi'ndeki "Basketbolun Zafer Anları" sergisinin açılışına katıldı.

Yeşil-siyahlı takımın arşivinden çıkan zafer ve mücadele anlarının fotoğraflarından oluşan sergi 30 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Sergi açılışı sırasında teknik heyet ve oyuncular, Memorial Bahçelievler Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat ve ekibi tarafından gerçekleştirilen organ nakli ameliyatları ile hayata tutunan ve yaşam mücadelesini kazanan organ nakilli çocuklarla da buluştu.

Oyuncular, çocuklarla salona kurulan potada basketbol oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Darüşşafakalı oyuncu Sinan Güler, çocukların sağlığı ve onlar için farkındalık oluşturmakta önemli bir organizasyona katıldıklarını belirterek, "Organ nakli Türkiye'de kesinlikle büyüme ihtiyacı olan noktada. Memorial Hastanesi ile işbirliği içinde, böyle bir farkındalık yaratmak, bunun parçası olmak çok güzel. Hem sportif anlamda bir etkinliğimiz oldu hem çocuklarla bir araya geldik. Sahanın içinde doktorlarla sağlımız için yaptığımız konuşmaların dışında güzel bir etkileşim oldu. Ailelere ve çocuklara da moral vermeye çalıştık. Farklı bir ortam oluştu, mutluyuz." diye konuştu.

Sporcu olarak öncelikli görevlerinin sahadaki ortaya koydukları performans olduğunu anlatan Sinan, "Kendi kariyerlerimiz içinde etki alanımızın çok farklı alanlara doğru büyüdüğünü kendi tecrübemden gördüğümü söyleyebilirim. Sporun içindeki paydaşlarla bu tarz iletişim kurmak, sporun getirdiği imkanları geri verme ihtimali sportif hazza yakın bir keyif veriyor. Çalışanlara, ailelere, çocuklara moral vermek tarifi kolay olmayan bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Sergiyle ilgili de açıklamada bulunan Sinan, "Sahada yaşadığımız şeyi, döktüğümüz teri gösteren fotoğraflar var. Bunları hastanenin lobisinde görmek farklı his uyandırıyor. İşbirliğindeki etki alanın nelere götürebileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Darüşşafakalı oyuncu Doğuş Özdemiroğlu ise yoğun bir temponun içinde olduklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ama çocuklarla beraber olmak güzel. Hem biz keyif aldık hem çocukların yüzünü güldürdük. Organ bağışı onların hayatı için çok önemli. Organ bağışında farkındalık yaratabiliyorsak, bir çocuğun hayatına bile dokunabiliyorsak bizim için çok önemli. Farkındalığı hem bireysel hem ülke olarak artırmamız lazım. Çocukların buna ihtiyacı var, umarım ihtiyaçları olana kavuşacakları imkanı yakalarlar."

Etkinlikle ilgili soruları yanıtlayan Yalçın Polat ise organ nakli ve organ bağışının önemine değinerek, "Ameliyatın ötesinde başka bir şey. Pandemi nedeniyle yüz yüze etkinliğimiz olmadı. Memorial Sağlık Grubu olarak organ nakli ve bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için başka projeler de yaptık. Bugün de sosyal sorumluluk projesini üstlendik. Darüşşafakalı oyuncular ve nakil olmuş çocuklarla beraber olduk. Organ naklini ve bağışını artırmak gibi hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çok iyi sağlık altyapısına sahip olduklarını anlatan Polat, "Yurt içinde ve dışında birçok hastaya hizmet veriyoruz. Geçen sene Bahçelievler hastanesi olarak 174 karaciğer ve 80 böbrek nakli yaptık. Amacımız kadavradan yapmak, kadavra bağışını artırmak. Hastaları kaybetmemek adına canlı vericilerden alıyoruz. Ben aynı zamanda Sağlık Bakanlığında karaciğer nakli bilim kurulu başkanıyım. İleriye umutla bakıyoruz. Basketbolcuların desteği de önemli. Onlar toplumun bilinen kişileri. Çok takipçileri var, umarım istediğimiz amaca ulaşırız." diyerek sözlerini tamamladı.