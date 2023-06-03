Darüşşafaka Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Yapıldı

Darüşşafaka Spor Kulübünde olağan seçimli genel kurul yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, genel kurulda başkan Abdurrahman Saruhan 2021-2022 ve 2022-2023 faaliyet raporlarına ilişkin sunum gerçekleştirdi. Sunum kapsamında A takım, altyapılar, spor okulları, amatör branşlar, ticari faaliyetler ve iş birlikleri, sosyal sorumluluk faaliyetleri, finansal tablolar gibi birçok konuya dair detaylar paylaşıldı.

Üyelerin kürsüye çıkarak soru, görüş, yorum ve önerilerini getirdiği istişarelerle devam eden genel kurul, oylama ile sona erdi.

Abdurrahman Saruhan'ın yeniden başkan seçildiği oylama sonucunda Darüşşafaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu, şu şekilde oluştu:

Asli üyeler: Abdurrahman Saruhan, Nejdet Baysan, Erbil Gültekin, Ozan Ayan, Ahmet Şişman, İnan Göner, Turhan Mildon

Yedek üyeler: Hasan Birol, Göksel Öztürk, Tuğhan Ünsal, Seçkin Akar, Berkan Özden

Denetleme kurulu asil üyeler: Aydın Yardım, Ulaş Çavdar, Murat Sevimli

Yedek üyeler: Abdullah Bozdaş, Mustafa Dirdi, Furkan Şahin