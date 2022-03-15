Darüşşafaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde konuğu BAXI Manresa - Haberler

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Darüşşafaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde konuğu BAXI Manresa

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Darüşşafaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde konuğu BAXI Manresa

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun 5. haftasında Darüşşafaka, İspanya'nın BAXI Manresa ekibini konuk edecek.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun 5. haftasında Darüşşafaka, İspanya'nın BAXI Manresa ekibini konuk edecek.

Ayhan Şahenk Spor Salonunda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Grupta 2 galibiyeti bulunan Darüşşafaka, 6 puanla üçüncü sırada yer alıyor. 1 maçını kaybeden BAXI Manresa ise averajla ikinci durumda.

İspanya'da oynanan ilk maçı BAXI Manresa, 89-74 kazanmıştı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Şampiyonlar Ligi, Ayhan Şahenk, basketbol, İspanya, Spor, Haberler

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