Darüşşafaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde konuğu BAXI Manresa
AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun 5. haftasında Darüşşafaka, İspanya'nın BAXI Manresa ekibini konuk edecek.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun 5. haftasında Darüşşafaka, İspanya'nın BAXI Manresa ekibini konuk edecek.
Ayhan Şahenk Spor Salonunda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Grupta 2 galibiyeti bulunan Darüşşafaka, 6 puanla üçüncü sırada yer alıyor. 1 maçını kaybeden BAXI Manresa ise averajla ikinci durumda.
İspanya'da oynanan ilk maçı BAXI Manresa, 89-74 kazanmıştı.
AA / Yunus Kaymaz - Spor