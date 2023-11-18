Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 98-90 mağlup etti. İlk periyodu 22-17 önde tamamlayan Darüşşafaka, farkı açarak galibiyete ulaştı.

Darüşşafaka Lassa, Reeder Samsunspor'u mağlup etti

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Umut Özgün Ergün

Reeder Samsunspor : Tarık Sezgün 3, Bora Satır, Engin Kalkan, Crawford 17, Mert Ali Sert 2, Levi 17, Henry 11, Mooney 13, Göktuğ Baş 27

Darüşşafaka Lassa : Allman 12, Rahkman 15, Rıdvan Öncel 8, Can Korkmaz 10, Berk Demir 10, Timma 28, Bora Yaşar, Mccormack 9, Muhsin Yaşar 6

1. Periyot: 17-22

Devre: 36-55

3. Periyot: 66-75

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 98-90 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikası iki takımın karşılıklı bulduğu basketlerle 9-9 eşitlikle geçildi. Darüşşafaka, 3 sayılık basketlerle ilk periyodu 22-17 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte, Rahkman ve Berk Demir ile bulduğu sayılarla farkı açan Darüşşafaka, soyunma odasına 55-36 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Samsunspor farkı 6 sayıya kadar düşürse ve konuk takım Timma ve Rahkman'ın sayılarıyla 3. çeyreği 75-66 önde tamamladı.

Son periyoda 9 sayı farkla giren Darüşşafaka, karşılaşmadan 98-90 galip ayrıldı.