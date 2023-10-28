Haberler

Darüşşafaka Lassa, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Darüşşafaka Lassa, Pınar Karşıyaka'yı 83-78 yendi.

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Yiğit Gönültaş

Darüşşafaka Lassa : Allman 22, Withers 11, Rıdvan Öncel 6, Jones 7, McCormack 19, Ali 3, Can Korkmaz 8, Berk Demir 3, Muhsin Yaşar 4

Pınar Karşıyaka : Jaylon Brown 16, Carey 14, Martin 16, Vittorio Brown 12, Kenan Sipahi 5, McCollum 9, Furkan Haltalı 4, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı 2, Mükremin Deniz Kılıçlı

1. Periyot: 20-19

Devre: 43-43

3. Periyot: 62-63

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Darüşşafaka Lassa, Pınar Karşıyaka'yı 83-78 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Türkiye Lassa Spor Haberler

title