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Darüşşafaka Lassa, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Darüşşafaka Lassa, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 84-80 mağlup etti. Bu sonuçla Darüşşafaka Lassa, ligde 2. galibiyetini aldı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise ikinci yenilgisini yaşadı.