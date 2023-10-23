Darüşşafaka Lassa, Lenovo Tenerife'yi konuk edecek
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Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibini Volkswagen Arena'da konuk edecek. Maç saat 19.00'da başlayacak ve her iki takım da ilk maçlarını kazandı.
Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibini konuk edecek.
Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Grupta iki takım da oynadıkları ilk maçları kazandı. Darüşşafaka Lassa, deplasmanda VEF Riga'yı 84-75 yenerken, Lenovo Tenerife ise konuk ettiği Cholet Basket'i 95-75 mağlup etti.
Kaynak: AA / Spor