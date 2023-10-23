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Darüşşafaka Lassa, Lenovo Tenerife'yi konuk edecek

Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibini Volkswagen Arena'da konuk edecek. Maç saat 19.00'da başlayacak ve her iki takım da ilk maçlarını kazandı.