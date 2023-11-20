Haberler ›› Spor ›› Darüşşafaka Lassa, Lenovo Tenerife ile deplasmanda karşılaşacak

Darüşşafaka Lassa, Lenovo Tenerife ile deplasmanda karşılaşacak

Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, TSİ 23.00'te başlayacak ve C Grubu'nda lider olan Tenerife ile ikinci sırada yer alan Darüşşafaka arasında gerçekleşecek.