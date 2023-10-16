Darüşşafaka Lassa, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu Letonya'da açacak
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Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Letonya ekibi VEF Riga'nın konuğu olacak.
Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Letonya ekibi VEF Riga'nın konuğu olacak.
Riga Arena'da oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
Grubun diğer karşılaşmasında ise İspanyol ekibi Lenovo Tenerife, Fransız temsilcisi Cholet Basket'i ağırlayacak.
Kaynak: AA / Spor