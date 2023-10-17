Darüşşafaka Lassa, deplasmanda VEF Riga'yı mağlup etti
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Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Darüşşafaka Lassa, Letonya ekibi VEF Riga'yı 84-75 mağlup etti. Darüşşafaka, etkili bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı.
Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Letonya ekibi VEF Riga'yı 84-75 mağlup etti.
Arena Riga'da oynanan müsabakaya etkili başlayan Darüşşafaka, ilk periyodu 33-18 önde tamamladı. İkinci çeyrek dengeli geçti ve yeşil-siyahlı takım soyunma odasına 57-43 üstün gitti.
İkinci yarıda rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Darüşşafaka Lassa, üçüncü çeyreğini 71-57 önde geçtiği karşılaşmadan 84-75 galip ayrıldı.
Darüşşafaka'da 21 sayı kaydeden Kyle Allman ile 19 sayı üreten David McCormack, galibiyette önemli rol oynadı.