Üye Girişi
Haberler

Darüşşafaka Lassa, Cholet Basket ile deplasmanda karşılaşacak

Son Güncelleme:
Abone Ol

Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci hafta maçında Fransa temsilcisi Cholet Basket ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Grupta her iki takım da 2 galibiyet elde etti.

Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci hafta maçında yarın Fransa temsilcisi Cholet Basket ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

La Meilleraie Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan yeşil-siyahlılar, evindeki maçta Cholet Basket'e 91-80 mağlup oldu.

Cholet Basket de Darüşşafaka Lassa ile aynı performansı ortaya koyarak 4 maçta 2 galibiyet elde etti.

Darüşşafaka Lassa, gruptaki son maçında ise son sıradaki Riga'yla sahasında karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

basketbol Fransa Lassa Basketbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title