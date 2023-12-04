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Darüşşafaka Lassa, Cholet Basket ile deplasmanda karşılaşacak

4 Aralık 2023 10:27 Son Güncelleme: 10:28 Abone Ol

Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci hafta maçında Fransa temsilcisi Cholet Basket ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Grupta her iki takım da 2 galibiyet elde etti.