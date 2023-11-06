Darüşşafaka Lassa, Cholet Basket'i konuk edecek
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Fransa temsilcisi Cholet Basket'i Volkswagen Arena'da konuk edecek. Darüşşafaka liderlik için mücadele ederken, Cholet Basket ise 3. sırada yer alıyor.
Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında yarın Fransa temsilcisi Cholet Basket'i konuk edecek.
Volkswagen Arena'da yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde sezona iyi başlayan Darüşşafaka, gruptaki ilk 2 maçını kazandı. Yeşil-siyahlı ekip, 4 takımın bulunduğu grupta liderliği elinde bulunduruyor.
Cholet Basket ise birer galibiyet ve yenilgiyle 3. sırada yer aldı.
Kaynak: AA / Spor