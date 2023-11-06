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Darüşşafaka Lassa, Cholet Basket'i konuk edecek

Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Fransa temsilcisi Cholet Basket'i Volkswagen Arena'da konuk edecek. Darüşşafaka liderlik için mücadele ederken, Cholet Basket ise 3. sırada yer alıyor.