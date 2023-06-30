Darüşşafaka Lassa, Can Korkmaz'ın sözleşmesini bir yıl uzattı
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Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı'nda tecrübeli oyuncu Can Korkmaz'ın sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı. 30 yaşındaki basketbolcu, yeni sezonda da Darüşşafaka Lassa formasıyla mücadele edecek. Geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde 32 maça çıkan Korkmaz, 8,06 sayı ve 2,34 asist ortalamasıyla oynadı.
Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı'nda tecrübeli oyuncu Can Korkmaz'ın sözleşmesi bir yıl uzatıldı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcunun yeni sezonda da Darüşşafaka Lassa'da forma giyeceği bildirildi.
Geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde 32 maça çıkan Can Korkmaz, 8,06 sayı ve 2,34 asist ortalamayla oynadı.
Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor