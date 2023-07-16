Üye Girişi
Haberler

Darüşşafaka Lassa, Berk Demir'i kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Lassa, 28 yaşındaki uzun forvet Berk Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2021 yıllarında Darüşşafaka forması giyen oyuncunun takıma döndüğü belirtildi. Berk Demir, geçen sezon Türk Telekom'la 30 maçta 3,43 sayı ve 1,03 asist ortalamaları yakalamıştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Lassa, 28 yaşındaki uzun forvet Berk Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2021 yıllarında Darüşşafaka forması giyen oyuncunun takıma döndüğü belirtildi.

Berk Demir, geçen sezon Türk Telekom'la 30 maçta 3,43 sayı ve 1,03 asist ortalamaları yakalamıştı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Basketbol Süper Ligi Sigorta Türkiye Lassa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title