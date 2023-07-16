Darüşşafaka Lassa, Berk Demir'i kadrosuna kattı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Lassa, 28 yaşındaki uzun forvet Berk Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2021 yıllarında Darüşşafaka forması giyen oyuncunun takıma döndüğü belirtildi. Berk Demir, geçen sezon Türk Telekom'la 30 maçta 3,43 sayı ve 1,03 asist ortalamaları yakalamıştı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Lassa, 28 yaşındaki uzun forvet Berk Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2021 yıllarında Darüşşafaka forması giyen oyuncunun takıma döndüğü belirtildi.
Berk Demir, geçen sezon Türk Telekom'la 30 maçta 3,43 sayı ve 1,03 asist ortalamaları yakalamıştı.