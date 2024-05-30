Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda yeni başantrenör
Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, Josh King'i başantrenör olarak göreve getirdi. King, daha önce Almanya ekibi MHP Riesen'de çalışmıştı.
Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Josh King getirildi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Almanya ekibi MHP Riesen'i çalıştıran 38 yaşındaki başantrenör ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Josh King, 2018-2021 yıllarında MHP Riesen'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. King, 2022-2024'te ise Almanya temsilcisinin başantrenörlüğünü üstlendi.
MHP Riesen, Josh King yönetiminde ligde 2022-2023 sezonunda yarı final, 2023-2024'te ise çeyrek final oynadı. Almanya ekibi, geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasında yer almıştı.
Darüşşafaka, Yakup Sekizkök'ün Galatasaray ile anlaşmasının ardından başantrenörlüğe getirilen Rüçhan Tamsöz ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.