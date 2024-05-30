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Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda yeni başantrenör

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Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, Josh King'i başantrenör olarak göreve getirdi. King, daha önce Almanya ekibi MHP Riesen'de çalışmıştı.

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Josh King getirildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Almanya ekibi MHP Riesen'i çalıştıran 38 yaşındaki başantrenör ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Josh King, 2018-2021 yıllarında MHP Riesen'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. King, 2022-2024'te ise Almanya temsilcisinin başantrenörlüğünü üstlendi.

MHP Riesen, Josh King yönetiminde ligde 2022-2023 sezonunda yarı final, 2023-2024'te ise çeyrek final oynadı. Almanya ekibi, geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasında yer almıştı.

Darüşşafaka, Yakup Sekizkök'ün Galatasaray ile anlaşmasının ardından başantrenörlüğe getirilen Rüçhan Tamsöz ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Spor

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