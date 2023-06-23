Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda yeni başantrenör
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Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, Yakup Sekizkök'ü başantrenör olarak atadı. Sekizkök, daha önce altyapı sorumlusu olarak görev yaptığı kulüpte ilk başantrenörlük deneyimini yaşayacak.
Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Yakup Sekizkök getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Sekizkök'ün ilk başantrenörlük deneyimini yeşil-siyahlı ekipte yaşayacağı belirtildi.
Darüşşafaka'da altyapı sorumlusu olarak görev yapan Yakup Sekizkök'ün A Milli Takım'ın yanı sıra Banvit, Erdemirspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Anadolu Efes'te yardımcı antrenörlük üstlendiği aktarıldı.
Sekizkök'ün kariyerinde THY Avrupa Ligi (2), 7Days Avrupa Kupası, FIBA EuroChallenge Kupası, Basketbol Süper Ligi (5), Türkiye Kupası (3) ve Süper Kupa (3) şampiyonlukları yaşadığı kaydedildi.