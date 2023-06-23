Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda yeni başantrenör

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, Yakup Sekizkök'ü başantrenör olarak atadı. Sekizkök, daha önce altyapı sorumlusu olarak görev yaptığı kulüpte ilk başantrenörlük deneyimini yaşayacak.