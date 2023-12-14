Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, oyuncu Rıdvan Öncel ile yollarını ayırdığını duyurdu. Öncel'e kulübe katkıları için teşekkür edildi.

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nda Rıdvan Öncel ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcularımızdan Rıdvan Öncel'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde bol şans dileriz." denildi.

26 yaşındaki oyun kurucu, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 11 maçta 9 sayı, 3,3 ribaunt ve 2,7 asist ortalamalarıyla oynadı. Rıdvan Öncel, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 5 müsabakada ise 5,4 sayı, 3,4 asist ve 1,4 ribauntluk performans sergiledi.