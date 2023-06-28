Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman'ı kadrosuna kattı
Spor Haberleri
Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, İtalya temsilcisi Victoria Libertas Pesaro'da oynayan Muhammad-Ali Abdur-Rahkman'ı transfer etti. Abdur-Rahkman, geçen sezon İtalya Ligi'nde 34 maçta 13,4 sayı ve 4,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Muhammad-Ali Abdur-Rahkman'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalya temsilcisi Victoria Libertas Pesaro'da oynayan 28 yaşındaki oyun kurucu, yeni sezonda yeşil-siyahlı formayı giyecek.
Abdur-Rahkman, geçen sezon İtalya Ligi'nde forma giydiği 34 maçta 13,4 sayı ve 4,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor