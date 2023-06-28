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Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman'ı kadrosuna kattı

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman'ı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, İtalya temsilcisi Victoria Libertas Pesaro'da oynayan Muhammad-Ali Abdur-Rahkman'ı transfer etti. Abdur-Rahkman, geçen sezon İtalya Ligi'nde 34 maçta 13,4 sayı ve 4,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Muhammad-Ali Abdur-Rahkman'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalya temsilcisi Victoria Libertas Pesaro'da oynayan 28 yaşındaki oyun kurucu, yeni sezonda yeşil-siyahlı formayı giyecek.

Abdur-Rahkman, geçen sezon İtalya Ligi'nde forma giydiği 34 maçta 13,4 sayı ve 4,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Amerika Birleşik Devletleri basketbol İtalya Lassa Spor Haberler

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