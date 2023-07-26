Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, David McCormack'ı kadrosuna kattı

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu David McCormack'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen 24 yaşındaki pivot oyuncusu ile sözleşme imzalandı. McCormack, geçen sene Basketbol Süper Ligi'nde 23 maçta 9,09 sayı, 0,87 asist ve 7,39 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu David McCormack'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen 24 yaşındaki pivot oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

David McCormack, geçen sene Basketbol Süper Ligi'nde 23 maçta 9,09 sayı, 0,87 asist ve 7,39 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.