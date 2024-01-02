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Darüşşafaka Lassa Almanya deplasmanında mağlup oldu

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Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Darüşşafaka Lassa, Almanya temsilcisi MHP Riesen'e 82-63 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, karşılaşmanın kontrolünü elinde tutarak galibiyete ulaştı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen'e 82-63 mağlup oldu.

Ludwigsburg şehrindeki MHP Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-17 önde kapatan ev sahibi ekip, devre arasına da 40-33 üstün gitti.

İkinci yarıda aradaki farkı açan MHP Riesen, son çeyreğine 65-45 önde girdiği mücadeleden 82-63 galibiyetle ayrıldı.

Play-in turunda iki galibiyet alacak takım, son 16 turuna yükselecek.

Eşleşmede ikinci maç 10 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da, gerekirse üçüncü karşılaşma 16 Ocak Salı günü Almanya'da oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

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