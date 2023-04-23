Darüşşafaka Lassa: 101-76

SALON: Mustafa Kemal Atatürk HAKEMLER: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar

Maçın başında iki takım da skor üretmekte güçlük yaşadı. Kenan Sipahi ve Vitto Brown'ın üçlükleriyle 5 sayılık farkı bulan Karşıyaka'ya Darüşşafaka White'la yanıt verdi. İlk periyot konuk takımdan Olaseni'nin pota altından basketiyle 13-12 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı. İkinci periyoda Jaylon Brown ve Kuzminskas'ın üst üste 3 üçlüğüyle başlayan Pınar Karşıyaka farkı açmaya başladı. Deniz'in pota altından katkısıyla yeşil-kırmızılılar farkı 16 sayıya kadar yükseltti. İlk yarı 39-26 bitti. Üçüncü periyotta Darüşşafaka; White ve Stark'ın sayılarıyla farkı 6'ya indirse de Karşıyaka; Thomas, McCollum ve Kuzminskas'ın art arda 3 kritik üçlüğüyle rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyip farkı yeniden 15 sayıya çıkardı. Bu periyotta oldukça skorer bir oyun sergileyen McCollum'un yanı sıra Kuzminskas ve Vitto Brown'ın katkısıyla fark 71-49'la 22 sayıya kadar ulaştı. Dördüncü periyot 71-51 Karşıyaka'nın üstünlüğüyle başladı. Son bölümde rahat bir oyunla farkı açmayı sürdürüp 30 sayıya kadar çıkaran ev sahibi salondan 101-76'lık galibiyetle ayrıldı.