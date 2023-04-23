Darüşşafaka Lassa: 101-76
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SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk BayraktarPINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 7, Thomas 9, Kuzminskas 11, Vitto Brown 11, Delgado 5, Jaylon Brown 11, McCollum 28, Berkan 11, Deniz 8, Mert, DusanDARÜŞŞAFAKA LASSA: Olaseni 7, Starks 15, Doğuş 9,...
SALON: Mustafa Kemal Atatürk HAKEMLER: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk BayraktarPINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 7, Thomas 9, Kuzminskas 11, Vitto Brown 11, Delgado 5, Jaylon Brown 11, McCollum 28, Berkan 11, Deniz 8, Mert, DusanDARÜŞŞAFAKA LASSA: Olaseni 7, Starks 15, Doğuş 9, Hakan, White 11, Ercan Osmani 11, Can Korkmaz 8, McCullough 5, Canberk, Mooney 2, Eray 8, Kılıçarslan1'İNCİ PERİYOT: 13-12İLK YARI: 39-263'ÜNCÜ PERİYOT: 71-51Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, geçen hafta Aliağa Petkim deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından evinde Darüşşafaka Doğuş'u farklı yendi, bitime 4 maç kala üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı: 101-76. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadeleye iki takım da ev sahibi ekibin altyapısındaki küçük basketbolcularla birlikte çıktı. Karşıyaka'da 3 haftalık sakatlıktan dönen yıldız guard McCollum, 28 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Pınar Karşıyaka bu sonuçla normal sezonun son 4 maçına 26 haftada 19 galibiyetle takipçisi Anadolu Efes'in önünde girdi. Yeşil-kırmızılıların Play-Off'taki olası rakiplerinden Darüşşafaka 13 galibiyetle altıncılıkta kaldı.
Maçın başında iki takım da skor üretmekte güçlük yaşadı. Kenan Sipahi ve Vitto Brown'ın üçlükleriyle 5 sayılık farkı bulan Karşıyaka'ya Darüşşafaka White'la yanıt verdi. İlk periyot konuk takımdan Olaseni'nin pota altından basketiyle 13-12 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı. İkinci periyoda Jaylon Brown ve Kuzminskas'ın üst üste 3 üçlüğüyle başlayan Pınar Karşıyaka farkı açmaya başladı. Deniz'in pota altından katkısıyla yeşil-kırmızılılar farkı 16 sayıya kadar yükseltti. İlk yarı 39-26 bitti. Üçüncü periyotta Darüşşafaka; White ve Stark'ın sayılarıyla farkı 6'ya indirse de Karşıyaka; Thomas, McCollum ve Kuzminskas'ın art arda 3 kritik üçlüğüyle rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyip farkı yeniden 15 sayıya çıkardı. Bu periyotta oldukça skorer bir oyun sergileyen McCollum'un yanı sıra Kuzminskas ve Vitto Brown'ın katkısıyla fark 71-49'la 22 sayıya kadar ulaştı. Dördüncü periyot 71-51 Karşıyaka'nın üstünlüğüyle başladı. Son bölümde rahat bir oyunla farkı açmayı sürdürüp 30 sayıya kadar çıkaran ev sahibi salondan 101-76'lık galibiyetle ayrıldı.