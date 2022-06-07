Darüşşafaka, Can Korkmaz'ı transfer etti - Haberler

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Darüşşafaka, Can Korkmaz'ı transfer etti

AA - Emrah Oktay - Spor
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Darüşşafaka, Can Korkmaz'ı transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka, eski oyuncusu Can Korkmaz'ı yeniden kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka, eski oyuncusu Can Korkmaz'ı yeniden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Darüşşafaka'mız, tecrübeli oyun kurucu Can Korkmaz'ı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Pınar Karşıyaka forması giyen yeni transferimiz Can Korkmaz'a yeşil-siyahlı formamız ile üstün başarılar dileriz." denildi.

Kariyerine Pertevniyal'de başlayan 1.87 metre boyundaki oyun kurucu, 2011-2012 sezonunda Darüşşafaka'da forma giydi. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray, Trabzonspor, Muratbey Uşak, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Türk Telekom'da görev yaptı.

Geçen sezon Pınar Karşıyaka forması giyen Can Korkmaz, İzmir temsilcisinde ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 32 maçta 5,44 sayı, 1,09 ribaunt ve 2,25 asist ortalamaları yakaladı.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta görev alan 29 yaşındaki basketbolcu, 5,5 sayı, 1,6 ribaunt ve 3,3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

AA / Emrah Oktay - Spor

Basketbol Süper Ligi Can Korkmaz basketbol Spor Haberler

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