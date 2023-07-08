Darüşşafaka Başantrenörü Yakup Sekizkök: Başantrenörlük benim uzun süredir hedefimdi

"Darüşşafaka ile ilk temas Fenerbahçe serisinin 3'üncü maçından sonra oldu""Ergin hocanın hem yönetimi hem de taraftarları mutlu edecek başarıları sağlayabileceğini düşünüyorum""Doğuş'u kadroda tutmayı çok isterdik ama bizim bütçemizi aşan bir durum""Genç oyuncular bir emek ortaya koyduğunda...

"Darüşşafaka ile ilk temas Fenerbahçe serisinin 3'üncü maçından sonra oldu"

"Ergin hocanın hem yönetimi hem de taraftarları mutlu edecek başarıları sağlayabileceğini düşünüyorum"

Sezer AFŞAR - Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL, - Darüşşafaka Başantrenörü Yakup Sekizkök, "Başantrenör olarak görev almak, benim uzun süredir hedefimdi. Anadolu Efes'teki maceramız o kadar iyi gitti ki ben bu hedefi erteledim. Fenerbahçe serisindeki 3'üncü maçın akşamında Darüşşafaka cephesiyle görüşmelerimiz ciddileşti. 1-2 gün içinde de ciddileşince Karşıyaka ile oynadığımız final serisinden önce bu birlikteliği başlatmış olduk" dedi.

Altyapıya çok önem veren bir kulüp olduklarını aktaran Sekizkök, Darüşşafaka ile Ege Üniversitesi arasında başlayan birlikteliğe dair ise "Darüşşafaka, Ege Üniversitesi ile bir proje başlattı. Önümüzdeki günlerde bunu daha da genişletip, vadesini uzatarak bu takıma yeni oyuncular yetiştirmek üzerine bir yapı oluşturulacak. Basketbol Gelişim Ligi takımımızı A takıma bağladık. Bizle beraber çalışacaklar. İzmir'deki altyapıdan önce TB2L takımımıza oyuncu yetiştirip sonra da A takıma oyuncu kazandıracağız. İzmir çok önemli bir merkez. Darüşşafaka'ya sporcu kazandırıp onların tesislerinde bu çalışmamız devam edecek" ifadelerini kullandı.