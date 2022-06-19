Fenerbahçe'den ayrılan Markel Starks, Darüşşafaka ile imzaladı - Haberler

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Fenerbahçe'den ayrılan Markel Starks, Darüşşafaka ile imzaladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'den ayrılan Markel Starks, Darüşşafaka ile imzaladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka, Fenerbahçe ile yolları ayrılan ABD'li oyun kurucu Markel Starks'ı renklerine bağladığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka, Fenerbahçe ile yolları ayrılan ABD'li oyun kurucu Markel Starks'ı renklerine bağladığını açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Darüşşafaka'mız, son olarak Fenerbahçe Beko'nun ABD'li gardı Markel Starks'ı transfer etti. Yeni transferimiz Markel Starks'a yeşil-siyahlı formamızla başarılı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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