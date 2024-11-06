Üye Girişi
Haberler

Dartta Elazığ'a ilk Türkiye şampiyonluğu

Dartta Elazığ'a ilk Türkiye şampiyonluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Elazığ'da kazandırılan dartta, Türkiye Şampiyonluğu geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Elazığ'da kazandırılan dartta, Türkiye Şampiyonluğu geldi.

Antalya - Kemer'de düzenlenen 1. Ayak Şehit Eren Bülbül Dart Türkiye Şampiyonasında Elazığ'ı ilk kez temsil eden 10 sporcu resmi maçına çıktı. Atatürk Stadyumu altında bulunan ve Türkiye'de sayılı olarak gösterilen dart salonunda, şehrimizi temsil eden sporculardan İbrahim Rüşdü Küçük Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Yeni branşımızın şampiyonu İbrahim Rüşdü Küçük'ü kutluyorum. Atatürk Stadyumumuz yapıldıktan sonra buralardaki cep salonlarıyla yeni branşlar kazandırdık ve bazı branşlarımıza da ek olarak bir antrenman salonu oluşturduk. Dart salonumuz da Türkiye standartlarında sayılı bir salon ve açılışı yaptıktan kısa bir süre sonra, il içi ve bölgesel müsabakalarla hızlı bir reaksiyon aldık ve nihayetinde bugün Türkiye şampiyonumuz var. Eminim ki daha nice başarıları da yakalayacağız, yeni bir salon ve özellikle branş tanıtımında İsmail Demir hocamızın ciddi katkıları söz konusu. Burada önemli olan bir hususta tesisleşmenin başarıya olan ciddi katkısıdır. Kendi antrenman salonunda, ortak kullanım olmadan, yapılan çalışmalar da sporcuların başarısına etki ediyor. İl müdürlüğü olarak sporcularımızın daha rantabl bir ortamda antrenman yapmaları adına yeni salonlar oluşturma gayreti içerisindeyiz, bu yüzden dolayı da son bir kaç sene de tesisleşme noktasında attığımız adımların meyvelerini Şampiyonluklarla taçlandırıyor, sporcularımız. Dart branşımızda olduğu gibi İnşallah önümüzde ki süreçte nice başarıları da hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Dart şampiyonasında şehrimizi temsil eden sporcularımızı, Türkiye şampiyonu olan İbrahim Rüşdü Küçük kardeşimizi ve antrenörümüz İsmail Demir hocamızı tebrik ediyor, emek ve gayretlerinden dolayı başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı

Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı

 Trump'la fotoğrafını paylaşan Elon Musk: Gelecek böyle olacak

Seçimi Trump ile birlikte takip eden Musk'tan olay paylaşım
Donald Trump'tan bir açıklama daha: Çok iyi gidiyoruz, büyük bir başarı elde edeceğiz

Rakamlar açıklandıkça keyfi yerine geldi! Trump'tan bir açıklama daha
TRUMP KAZANDI MI? ABD seçim sonuçları açıklandı! Ankaralı Turgut kaç yaşında öldü? Ankaralı Turgut kanser mi, ne kanseri? Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut hastalığı ne, neden öldü? Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda? Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Erhan Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Erhan Yazıcıoğlu biyografisi! Masterchef 6 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? HARRIS Mİ ÖNDE? ABD Başkanlık seçiminde hangi aday önde? ABD seçim sonuçları! Simpsonlar, ABD seçimi hangi bölümde? Simpsonlar kimin kazanacağını bildi mi? (VİDEO İZLE) Salıncak eyaletler hangileri? ABD'de kaç tane eyalet var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Kasım Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.