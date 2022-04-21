Dart branşında yarışan Bilecikli sporcular Türkiye derecelerine girdi

Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası'na katılan genç sporcular dereceler elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları'nda dart branşında çalışmalarını sürdüren Bilecikli sporcular Antalya'da düzenlenen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası'na damga vurdu. Gençler kategorisinde yarışan Özcan Karagöz başarılı atışları sonucu gümüş madalya elde ederek Türkiye ikincisi oldu. Bir diğer sporcu Mustafa Kılıçkaya ise hem büyükler hem de gençler kategorisinde mücadele etti. Büyükler kategorisinde gümüş madalya elde eden Kılıçkaya gençler kategorisinde ise altın madalya elde ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

Milli takıma davet edildi

Mustafa Kılıçkaya gençler ve büyükler kategorisindeki dereceleri ile genel klasmanda Türkiye birincisi olarak Milli Takıma davet edildi. Dart branşında büyük başarıya imza atan Kılıçkaya 11-17 Haziran tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek olan Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda milli forma ile ülkemizi temsil edecek. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Spor