Darıcaspor sezona 3 puan ile başladı Spor Haberleri Kocaeli 1. Amatör ligi ekiplerinden Darıca temsilcisi 2022-2023 sezonun ilk maçı olan Bahçeçikspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle evine döndü. Kocaeli 1. Amatör ligi ekiplerinden Darıca temsilcisi 2022-2023 sezonun ilk maçı olan Bahçeçikspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle evine döndü. 1. Amatör lig ekiplerinden Darıcaspor, ilk maçında Bahçecikspor ile bugün saat 15.00'da Bahçecik Stadında karşı karşıya geldi. Darıca ekibi deplasmanda oynadığı maçtan 3-1 galip ayrılmayı bildi. Darıcaspor'a galibiyeti getiren goller İdris Zengin, Erhan Gökyeşil ve Ahmet Çağıl'ın ayağından geldi. Öte yandan, defalarca gol kralı olan İdris Zengin'in 1 golün yanı sıra 2 asistle oynaması izleyiciler tarafından beğeni topladı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kocaeli Spor Haberler

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