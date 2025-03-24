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Darıca Kalespor U11, İstanbul Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Darıca Kalespor U11, İstanbul Turnuvası'nda Şampiyon Oldu
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İstanbul'da düzenlenen futbol turnuvasında 28 takım arasından sıyrılan Darıca Kalespor U11, finalde Çayırova Bulutspor'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Kulüp başkanı Güven Çağlayan, başarıyı oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.

İstanbul genelinde düzenlenen ve 28 takımın mücadele ettiği futbol turnuvasında Darıca Kalespor U11 şampiyon oldu.

Darıca Kalespor, İstanbul'da 28 takımın katıldığı futbol turnuvasında gövde gösterisi yaptı. Turnuvada üstün performans sergileyen Darıca Kalespor, grup aşamasında rakiplerini farklı skorlarla geçti. Çeyrek finalde İstanbul Kartalları'nı 4-0, yarı finalde Dragos'u 4-1'lik skorlarla mağlup ederek finale yükselirken, final karşılaşmasını da eski FIFA hakemi Hüseyin Göçek yönetti. Büyük heyecana sahne olan final karşılaşmasında Çayırova Bulutspor'u Eymen Alp Bayrak'ın attığı golle 1-0 mağlup eden Darıca ekibi, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Başarılarından dolayı oyuncularını ve teknik ekibini tebrik eden Darıca Kalespor Kulüp Başkanı Güven Çağlayan, "Bu büyük başarıda emeği geçen tüm oyuncularımızı, Batuhan Akyıldız hocamızı ve desteklerini esirgemeyen ailelerimizi yürekten kutluyorum. Gelecek bu çocuklarla geliyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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