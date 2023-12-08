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Darıca Gençlerbirliği, Theofanis Gekas ile yollarını ayırdı

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TFF 3. Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği, futbol direktörlüğü görevine getirdiği Theofanis Gekas ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Gekas ve ekibine teşekkür ederek başarılar diledi.

TFF 3. Lig takılarından Darıca Gençlerbirliği, 1 buçuk ay önce futbol direktörlüğü görevine getirdiği Theofanis Gekas'la yollarıını ayırdıklarını duyurdu.

TFF 3. Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği, teknik direktör Emre Denizli'nin ardından 20 Ekim tarihinde Theofanis Gekas ile sözleşme imzalamıştı. 1 buçuk ay sonra Darıca Gençlerbirliği Futbol Direktörü Theofanis Gekas ile de yollarını ayırdığını duyurdu. Darıca Gençlerbirliği sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Kulübümüz futbol direktörümüz Theofanis Gekas ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Theofanis Gekas ile ekibine emekleri ve çabaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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