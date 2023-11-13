Darıca Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetici ve Futbolcuları Saldırıya Uğradı

TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği Spor Kulübü yönetici ve futbolcularının, Büyükçekmece Tepecikspor maçının ardından saldırıya uğradığı iddia edildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırının organize bir şekilde gerçekleştiği belirtildi.

TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği Spor Kulübü yönetici ve futbolcularının, dün deplasmanda oynan Büyükçekmece Tepecik spor maçının ardından saldırıya uğradığı ileri sürüldü.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 10. haftasında Tepecik Şenol Güneş Stadı'nda rakip takım ile oynadıkları ve 1-0 yenildikleri müsabaka sonrasında yaşanan olaylarda, "kulüp kafilesine organize biçimde silahlı saldırı düzenlendiği" iddia edildi.

Açıklamada, "Müsabaka bitiminde başkanlarımız Onur Güneri ve Faruk Anaç, Büyükçekmece Tepecik spor yönetimini tebrik edip stadyumdan ayrılmak üzereyken, maç kadrosunda bulunmayan ancak müsabakayı tribünden takip eden 5 futbolcumuzun bilinçli ve organize şekilde tribünde sıkıştırılarak sahaya inmelerine izin verilmemiş, üzerinde silah bulunan kişiler tarafından linç girişiminde bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Olayı gören başkanlar, teknik ekip ve futbolcuların, yaşları 18-20 aralığındaki silahlı kişilerce saldırıya uğrayan futbolcuları kurtarmak için "saldırıya göğüs gerdikleri" ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yine aynı silahlı kişilerce bu kez başkanlarımıza saldırı düzenlenmeye çalışılmış, kafilemiz toplu olarak linç girişiminden son anda kurtulmuştur.

Buradan bir kez daha açık yüreklilikle soruyoruz; spor müsabakasında silahlı kişilerin ne işi vardır? Güvenlik kontrollerinden silahlı kişiler nasıl geçmiş, stadyuma nasıl girmişlerdir? Tüm stadyum organize şekilde oyun alanına sokularak kafilemize linç girişiminde nasıl bulunur? Amigo olarak nitelendirilen şahsa, akreditasyon kartı nasıl verilir? Amigo olarak nitelendirilen şahısi genç futbolcularımızı hedef göstererek, 'Bunları buradan sağ çıkarmayın.' demiş midir? Bu cevaba muhtaç soruları bir kez daha kamuoyu huzurunda soruyor, takdiri Türk spor kamuoyuna bırakıyoruz."