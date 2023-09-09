Darıca Gençlerbirliği Belediye Kütahyaspor'a 1-0 mağlup oldu

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, evinde karşılaştığı Belediye Kütahyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta golü atan oyuncu Halil İbrahim Pekşen oldu.