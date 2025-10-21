Darıca'da Türkiye Kick Boks Şampiyonası: Körfez Gençlerbirliği Başarıyla Döndü

Darıca'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kupası'nda, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları 9 madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve Kick Boks İl Temsilciliği tarafından organize edilen şampiyona, Darıca Eray Şamdan Spor Salonu'nda yapıldı. Geçen hafta sonu gerçekleştirilen ve gün boyu süren kupaya, il genelinden 250 sporcu katıldı. Şampiyonaya 11 sporcu ile katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, 9 sporcusunun madalya almasıyla başarı elde etti.

Yıldızlar Kick Light, Minikler Point Fighting ve Alt Minikler Point Fighting kategorilerinde yapılan müsabakalarda, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcularından Elif Nur Gün, Yüsra Söğüt ve Rafet Eren Aytekin şampiyon oldu.

Kevser Acu, Medine Acu, Miray Özkarataş ve Ahmet Efe Gün ikinci, Muhammet Yiğit Çağıl ve Miraç Özkarataş ise üçüncü olarak madalya kürsüsüne çıktı. - KOCAELİ