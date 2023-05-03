Darıca'da geleceğin yıldızları yetişiyor

Sporun her branşındaki başarılarıyla dikkat çeken Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, kısa bir süre önce açtığı yüzme branşında da geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor.

Sporun her branşındaki başarılarıyla dikkat çeken Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, kısa bir süre önce açtığı yüzme branşında da geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor.

11 farklı branşta yaklaşık bin 500 lisanslı sporcuya adeta sporcu fabrikası gibi çalışan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, her branşta geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor. Mücadele ettiği her kulvarda ve branşta elde ettiği başarılarla örnek bir kulüp haline gelen Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nde bir sevindirici haber de yüzme branşında geldi. Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen Kocaeli İl Yüzme Şampiyonası'nda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcularından Kadir Talha Kelekçi ve Melih Beşlioğlu, 50 metre serbest, 100 metre serbest, 200 metre serbest ve 50 metre sırt üstü olmak üzere 4 baraj geçerek grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Salihcan Aydın'ın da 50 metre barajını geçtiği müsabakalarda ayrıca Poyraz Sümbül de 50 metre ve 100 metrede birinci olarak derece elde etme başarısı gösterdi. - KOCAELİ