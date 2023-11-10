Darıca Belediyesi Sporcuları Türkiye'yi Temsil Edecek

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübünün 8 sporcusu kasım ayı içerisinde farklı branşlarda düzenlenecek Dünya, Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 13 farklı branşta 4 bin lisanslı sporcusuyla milli takımlara da sporcu yetiştiren bir kulüp haline geldi. Bünyesinde Olimpiyat ikincisi sporcusunun yanı sıra birçok Dünya ve Avrupa şampiyonları da barındıran Darıca Belediyesi, başarı çıtasını her geçen gün daha da yukarı taşıyor.

Ülke sporunun gelişmesine de katkı sunan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün boks, karate ve kick boks branşlarından 8 sporcusu, kasım ayı içerisinde düzenlenecek Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonaları olmak üzere çeşitli organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek.

Sadece sporcular değil, Darıca Belediyesi'nin antrenörleri de başarıya imza attı. Karate milli takımıyla Cumhuriyetin yüzyılında önemli başarılar yakalayan ve son olarak ekim ayında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda karatede dünya üçüncülüğü elde edilmesinden sonra antrenör Adnan Şamdan'a başarı ödülü takdim edildi. Darıca Belediyesi Boks antrenörü Selim Vinçoğlu da 2024 Paris Olimpiyatları için boks olimpiyat komitesine seçildi. Böylece Vinçoğlu, önümüzdeki yıl düzenlenecek Paris Olimpiyatlarında Darıca'yı ve Türkiye'yi temsil edecek.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, milli takıma sporcu yetiştirdikleri ve Türkiye'yi temsil ettikleri için gururlu olduklarını ifade ederek, "Darıca Belediyesi olarak 13 farklı branşta 4 bin lisanslı sporcumuzla adeta bir sporcu fabrikası gibi çalışıyoruz. Bizim çocukların başarılı olarak milli takım formasıyla ülkemizi temsil etmeleri bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Aynı şekilde sporcularımızın gelişiminde önemli katkıları olan antrenörlerimizin de milli takımda olmaları da bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek organizasyonlarda milli formayla mücadele edecek her bir sporcumuza başarılar diliyorum. İnanıyorum ki ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracaklar ve İstiklal Marşımızı dinletecekler. Türkiye yüzyılında her alanda olduğu gibi sporda da ülkemizin daha ileri gitmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ