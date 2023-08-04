Darıca Belediyesi Okulların Kapanmasıyla 3 Bin 500 Çocuğu Yüzme Sporuyla Tanıştırdı

Darıca Belediyesi okulların kapanmasıyla bir ayda 3 bin 500 çocuğu yüzme sporuyla tanıştırdı.

Darıca Belediyesi, herkesin spor branşıyla ilgilenmesi amacıyla 7'den 70'e toplumun her kesimine yönelik projeler geliştiriyor. 13 farklı branşta yaklaşık 4 bin lisanslı sporcu yetiştiren Darıca Belediyesi, okulların kapanması ve yaz tatilinin gelmesiyle birlikte "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesini başlattı. Kadınlar ve erkekler havuzu olmak başlatılan kurslar ile bir ayda yaklaşık 3 bin 500 genç, yüzme sporu ile tanıştı. Uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenen gençler, hem yaz tatilini eğlenerek geçiriyor hem de yüzme öğreniyor. Çocuklara yüzmeyi sevdirmek için başlatılan projeye ilgi oldukça yoğun olurken yaz boyunca kursların devam edeceği belirtildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da herkesi spor yapmaya devam ederek "Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüzün bünyesinde herkese hitap edecek branşlarda eğitimler veriyoruz. Spor yapmak isteyen herkesi bekliyoruz. Yüzme bilmeyen kalmasın projemizle çocuklarımıza hem yüzme sporunu öğretiyoruz hem de onlara bu sporu sevdiriyoruz. Darıca'nın sporcu çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak istiyoruz" dedi. - KOCAELİ