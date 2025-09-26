Darıca 1934 Gençlerbirliği'nden 1. Lig Hedefi

DARICA 1934 Gençlerbirliği çıtayı yükseltti ve hedefi 3 yıl sonra 1'inci Lig'de mücadele etmek olarak belirledi.

Yeni sezon hazırlıklarının 2'inci etabını Bolu kampında tamamlayan Kocaeli'nin Bal Ligi takımlarından Darıca 1934 Gençlerbirliği'nde çalışmalar kendi tesislerinde günde çift idman yaparak devam ediyor.

Darıca 1934 Gençlerbirliği Teknik Direktörü Çetin Demir "Bolu kampının ardından kendi tesislerimizde hem fiziksel hem de taktiksel anlamda yoğun bir çalışma programı uygulayarak devam ediyoruz. Teknik heyet, yeni oyuncuların mevcut kadro ile entegrasyonunu sağlamaya yönelik çalışmalar yaparken, oyuncuların takım oyununa katkısını artırmak için çeşitli stratejiler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'BAŞKANVEKİLİ MAŞUK SARI: BAL LİGİNİN REAL MADRİDİYİZ'

Darıca 1934 Gençlerbirliği Başkan Vekili Maşuk Sarı, hedeflerinin 3 yıl içinde 1'inci lige yükselmek olduğunu ve 4'üncü yıllarında burada mücadele etmek istediklerini söyledi. Maşuk Sarı "Bilindiği gibi Başkanımız Abdullah Poyraz idaresinde geçen sezonun devre arasında Darıca 1934 Gençlerbirliği'nin yönetiminin başına geldik. Ligin ikinci yarısında oynadığımız 16 maç sonunda 1 mağlubiyet 2 beraberlik aldık. Bu sezon yönetim olarak Teknik Direktörümüz Çetin Demir ile tekrar anlaşmaya vardık. Yine ayrıca geçen sezonki takımdan 11 futbolcumuzla devam ediyoruz. Ayrıca takımımıza 15 yeni transferler yaparak güçlendirdik. Şu ana kadar Darıca 1934 Gençlerbirliği yönetimi olarak 30 Milyon TL harcadık ve harcamaya da devam edeceğiz. Sezona Bolu'da iki etap kamp yaparak hazırlandık. Kamp sonrasında çalışmalarımızı kendi tesislerimizde sürdüreceğiz. Abartmıyorum ama Darıca 1934 Gençlerbirliği takımı Bal Ligi'nin Real Madrid'i. Başkanımız Abdullah Poyraz ve Darıca 1934 Gençlerbirliği yönetimi olarak bir hedef belirledik bu da 3 yıl sonra 1 Lig'e çıkmak ve 4'üncü yılımızda burada mücadele etmek." dedi.

Darıca 1934 Gençlerbirliği Başkan Vekili Maşuk Sarı ayrıca "Bize yönetime geldiğimizden itibaren maddi ve manevi desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Emin olun Darıca 1934 Gençlerbirliği'nin tesisleri Türkiye'de ender olan tesislerden birisidir." diyerek sözlerini tamamladı.