Daria Kasatkina, Fransa Açık'ta yarı finale kaldı - Haberler

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Daria Kasatkina, Fransa Açık'ta yarı finale kaldı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Daria Kasatkina, Fransa Açık'ta yarı finale kaldı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların 20 numaralı seribaşı Daria Kasatkina, 29 numaralı seribaşı Veronika Kudermetova'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların 20 numaralı seribaşı Daria Kasatkina, 29 numaralı seribaşı Veronika Kudermetova'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Başkent Paris'teki turnuvanın 11. gününde oynanan tek kadınlar çeyrek finalinde, tarafsız sporcu olarak mücadele eden Rus tenisçiler Kudermetova ile Kasatkina karşılaştı.

İki saat 8 dakika süren karşılaşmayı 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazanan Kasatkina, bir grand slam turnuvasında ilk kez yarı finale kaldı.

Kasatkina, yarı finalde Iga Swiatek-Jessica Pegula eşleşmesinin galibiyle korta çıkacak.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Roland Garros Fransa Paris Tenis Spor Haberler

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