Danylo Sikan'ın Sakatlığı ve Tedavi Süreci Açıklandı

Danylo Sikan’ın Sakatlığı ve Tedavi Süreci Açıklandı
Trabzonspor'un Ukraynalı oyuncusu Danylo Sikan, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sağlık durumuna dair açıklama yapıldı. Sağlık Kurulu, Sikan'ın sağ diz dış bölgesinde sinir zedelenmesi olduğunu belirtti ve Fenerbahçe maçında kadroda yer almayacağını duyurdu.

TRABZONSPOR'un Ukraynalı oyuncusu Danylo Sikan'ın antrenmanda sakatlanması sonrası durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Trabzonspor'da Danylo Sikan'ın sakatlığı ile ilgili açıklama yapıldı. Bordo-mavili takımda, antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Danylo Sikan'ın sağlık durumuna ilişkin sağlık kurulu bir açıklama yaptı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun sağ diz dış bölgesinde sinir zedelenmesi olduğunu ifade etti.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Danylo Sikan'ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdürmekte olup, Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmemiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
