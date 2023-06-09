Danimarka takımı Cemal Kütahya'yı unutmadı

Antalya'da düzenlenen Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'ne katılan Danimarka takımı HEI Beach, deprem felaketinde hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya'nın fotoğrafının olduğu formayla sahaya çıkarak seyircileri duygulandırdı.

Antalya'da Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'ne katılan Danimarka takımı HEI Beach'in, deprem felaketinde hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya'nın fotoğrafının olduğu formayla sahaya çıkması, seyircileri duygulandırdı.

Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) plaj hentbolunda kulüpler bazında en önemli organizasyonu olan, Türkiye Hentbol Federasyonu ile Konyaaltı Belediyesi iş birliğinde Konyaaltı sahilinde düzenlenen organizasyon, gruplarda ikinci gün mücadeleleriyle devam ediyor.

Danimarka temsilcisi HEI Beach erkek takımı, kum sahaya, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde Hatay'da hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya'nın ailesiyle olan fotoğrafıyla çıktı. Danimarka ekibi, aynı zamanda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Danimarka temsilcisini duygulandıran davranışından dolayı kutlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Deprem felaketi, ardında birçok acı hikaye bıraktı. Cemal Kütahya bunlardan biri. Bugün Danimarka takımı Cemal Kütahya'yı anmak için anlamlı bir davranış sergiledi. Hepsine teşekkür ediyorum. Spor böyle bir şey. Birçok duyguyu bir arada barındırıyor." dedi.

Türkiye'nin Konyaaltı Belediyesince temsil edildiği, 11 ülkeden erkekler ve kadınlarda 14'er takımın katıldığı finaller, 11 Haziran Pazar günü sona erecek.