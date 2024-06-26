Üye Girişi
Haberler

Danimarka Milli Takımı EURO 2024'te son 16'ya yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka Milli Takımı teknik direktörü Kasper Hjulmand, EURO 2024'te son 16 turuna yükseldiklerini ve gurur duyduklarını söyledi. Hjulmand, Almanya ile oynayacakları maça sabırsızlandıklarını belirtti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turuna yükselen Danimarka Milli Takımı'nın teknik direktörü Kasper Hjulmand, mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Danimarkalı teknik adam, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın C Grubu'nda Sırbistan ile Münih Futbol Arena'da yaptıkları maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Grupta 3 beraberlik alarak ikinci olan kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, "Grup aşamasını geçtiğimiz için çok mutluyuz. Danimarka futbolunu temsil ediyoruz. Harika bir iş çıkarıyoruz. Savunmamızın gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Hücumda ise düzeltmemiz gereken birkaç şey var. Bunu yapabileceğimizi biliyorum. Turnuvada harika oyuncular var. İyi hislerim var ve heyecanlıyım. Şu anda gruptan çıktığımız için gurur duyuyoruz. Danimarka futbolundaki herkesin bundan mutlu olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Son 16 turunda ev sahibi Almanya ile karşılaşacaklarını aktaran Hjulmand, "Buranın harika bir futbol ülkesi olduğunu düşünüyorum. Oyuna karşı çok fazla tutku var ve bunu doğru nedenlerle yapıyorlar. Stadyumlarda bir sürü insan var. Almanya'da futbolu gerçekten seviyorum. Danimarka'nın başında Almanya'ya karşı oynamak için sabırsızlanıyorum. Harika bir takım ama biz de harika bir takımız. Büyük takımlara karşı biz de iyi futbol oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Danimarka Almanya Spor Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title