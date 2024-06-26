Stat: Münih Futbol Arena

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

Danimarka : Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Bah (Dk. 77 Kristiansen), Hjulmand (Dk. 77 Delaney), Hojbjerg, Maehle, Eriksen (Dk. 88 Poulsen), Hojlund (Dk. 59 Dolberg), Wind (Dk. 46 Skov Olsen)

Sırbistan : Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Mijailovic (Dk. 73 Mladenovic), Ilic (Dk. 68 Vlahovic), Gudelj (Dk. 46 Jovic), Zivkovic, Samardzic (Dk. 46 Tadic), Lukic (Dk. 87 Sergej Milinkovic-Savic), Mitrovic

Sarı kartlar: Dk. 4 Milenkovic, Dk. 83 Mitrovic ( Sırbistan ), Dk. 27 Wind, Dk. 30 Hjulmand ( Danimarka )

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu üçüncü ve son maçında Danimarka ile Sırbistan 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de kontrollü bir futbol ortaya koydu. Savunma güvenliklerinin ön planda olduğu mücadelenin ilk 45 dakikasında iki takım da net gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarı, ilk devreye göre daha hareketli geçti. Gruptan çıkmak için kazanmaktan başka çaresi olmayan Sırbistan'ın son anlarda kurduğu baskı sonuçsuz kaldı. Mücadele, gol sesi çıkmadan tamamlandı.

Bu sonuçla Danimarka grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdırırken Sırbistan turnuvaya veda etti.