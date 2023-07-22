Danimarka, Çin'i 1-0 mağlup etti

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası D Grubu'nda Danimarka, Çin'i maçın son anlarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Danimarka, turnuvaya galibiyetle başladı.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası D Grubu'nda Danimarka, Çin'i maçın son anlarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası D Grubu'nda Danimarka ile Çin karşı karşıya geldi. Perth Rectangular Stadı'nda oynanan karşılaşmada Danimarka rakibini 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Danimarka'ya galibiyeti getiren golü 90'ıncı dakikada Amalie Jorgensen Vangsgaard kaydetti.

Danimarka, gruptaki ikinci maçında 28 Temmuz Cuma günü İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Çin ise aynı gün Haiti ile karşılaşacak.