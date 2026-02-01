Haberler

Hentbol: Avrupa Erkekler Şampiyonası

Güncelleme:
Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası finalinde Almanya'yı 34-27 yenen Danimarka, üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı. Final mücadelesi Danimarka'nın Herning kentinde gerçekleşti.

Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası finalinde Almanya'yı 34-27 mağlup eden Danimarka, şampiyonluğa ulaştı.

Danimarka'nın Herning kentinde oynanan final mücadelesinde ev sahibi ekip, ilk yarıyı 18-16 önde tamamladı.

Danimarka organizasyonda üçüncü kez şampiyonluğa ulaşırken, üçüncülük maçında ise Hırvatistan, İzlanda'yı 34-33 yendi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
