Hentbol: Avrupa Erkekler Şampiyonası
Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası finalinde Almanya'yı 34-27 yenen Danimarka, üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı. Final mücadelesi Danimarka'nın Herning kentinde gerçekleşti.
Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası finalinde Almanya'yı 34-27 mağlup eden Danimarka, şampiyonluğa ulaştı.
Danimarka'nın Herning kentinde oynanan final mücadelesinde ev sahibi ekip, ilk yarıyı 18-16 önde tamamladı.
Danimarka organizasyonda üçüncü kez şampiyonluğa ulaşırken, üçüncülük maçında ise Hırvatistan, İzlanda'yı 34-33 yendi.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor