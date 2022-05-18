Daniil Medvedev'den Cenevre Açık'a erken veda - Haberler

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Daniil Medvedev'den Cenevre Açık'a erken veda

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Daniil Medvedev'den Cenevre Açık'a erken veda

Dünya iki numarası Rus tenisçi Daniil Medvedev, katıldığı Cenevre Açık turnuvasına ikinci turda veda etti.

Dünya iki numarası Rus tenisçi Daniil Medvedev, katıldığı Cenevre Açık turnuvasına ikinci turda veda etti.

Sezonun ikinci grand slam Fransa Açık öncesi İsviçre'de düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Cenevre Açık'a katılan Medvedev, tek erkekler ikinci turda Fransız Richard Gasquet ile karşılaştı.

Dünya 75 numarası Gasquet, 1 saat 29 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek sürprize imza attı.

Fıtık nedeniyle operasyon geçiren 26 yaşındaki Medvedev, iki aylık tedavi sürecinin ardından çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrıldı. 2021 ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşan Medvedev, bu yıl şubat ayında ilk kez klasmanın 1 numarasına yükselmiş ancak üç hafta sonra zirveyi Sırbistanlı Novak Djokovic'e kaptırmıştı.

Aralarında Medvedev'in de yer aldığı Rus ve Belaruslu tenisçiler, Rusya'nın Ukrayna'ya Belarus destekli gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılmaktan men edilmişti.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

İsviçre, Cenevre, Fransa, Rus, Spor, Haberler

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