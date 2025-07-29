Daniel Güiza, Rayo Sanluqueno'ya Transfer Oldu
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Güiza, İspanya 7. Lig ekiplerinden Rayo Sanluqueno'ya transfer oldu. Kariyerinde 18 takımda forma giyen Güiza'nın yeni takımı, 2025-26 sezonu için onu 8. transfer olarak ilan etti.
Fenerbahçe formasını bir dönem giyen 44 yaşındaki Daniel Güiza, İspanya 7. Lig ekiplerinden (Primera Andaluza) Rayo Sanluqueno'ya transfer oldu.
İspanyol ekibi yaptığı açıklamada,"Rayo Sanluqueno'nun 2025-26 sezonu için sekizinci transferi Daniel Güiza," ifadelerini kullandı.
Kariyerinde 18 takımın formasını giyen Güiza, Fenerbahçe'den 2011 yazında İspanya'nın Getafe takımına ardından da Malezya ve Paraguay takımlarında forma giydi.
İspanyol futbolcu 2018'den sonra ise doğum yeri İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin 2. ve 3. lig takımlarında oynadı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor