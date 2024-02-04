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Daniel Amartey: Beşiktaş'a odaklandım

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Beşiktaş'ın Ganalı stoperi Daniel Amartey, Gana'nın Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesiyle birlikte tüm odağının siyah-beyazlı takım olduğunu dile getirdi. Amartey, zor bir sezon geçirdiklerini ve taraftarın her zaman galibiyet beklediğini söyledi.

Beşiktaş'ın Ganalı stoperi Daniel Amartey, Gana'nın Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesiyle birlikte tüm odağının siyah-beyazlı takım olduğunu dile getirerek, "Yaşadığımız süreç kolay değil. Taraftar bizden her zaman galibiyet bekliyor. Biz de her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Siyah-beyazlılarda Ganalı savunmacı Daniel Amartey, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Her pozisyonda oynayabileceğini belirten Daniel Amartey, "Benim için fark etmez. Her pozisyonda oynayabilirim. Önemli olan hocamın benden istediklerini doğru yapabilmek" diye konuştu.

"Zor bir sezon geçiriyoruz"

Yaşadıkları sürecin kolay olmadığını söyleyen Amartey, "Futbol böyledir. Bazen kayıplar oluyor, bazen kazanıyorsunuz. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Zor bir sezon geçiriyoruz. Ben elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Çalışıyoruz, birbirimize yardım ediyoruz, iyi idmanlar yapıyoruz. Tabii ki düzelecek. Yaşadığımız süreç kolay değil. Taraftar bizden her zaman galibiyet bekliyor. Biz de her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Tüm odağım artık burası"

Beşiktaş'a odaklandığını ve her maça hazır olmaya çalıştığını dile getiren Daniel Amartey, "Ben iyiyim, her maça hazır olmaya çalışıyorum. Afrika Uluslar Kupası'na gittim ama maalesef elendik. Buraya döndüm ve odağım artık burası. Beşiktaş'a odaklanıyorum, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu noktada sağlık ekibimiz ve fizyoterapistlerimiz de bana çok yardımcı oluyorlar. Her maça mümkün olduğunca hazır olmaya çalışıyorum" dedi.

Daniel Amartey, Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Joe Worrall'ın maçı izlemesi ve transfer döneminde 6 numara takviyesinin de olacağı sorulması üzerine, "Kendisiyle konuşmadık ama mutlaka çok iyi bir oyuncudur o da. Ben bireysel olarak takım için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Fayda göstermeye çalışıyorum, iyi antrenmanlar yapıyorum, disiplinimi korumaya çalışıyorum ve hocamızı dinlemeye çalışıyorum. Hocamız da bana fırsat verdiğinde elimden geleni yapmaya gayret gösteriyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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