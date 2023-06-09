Dani Alves, tutuksuz yargılama talebiyle mahkemeye başvurdu

İspanya'nın Barselona kentinde diskotekte bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Brezilyalı futbolcu Dani Alves, tutuksuz yargılama talebiyle bir kez daha mahkemeye başvurdu. Alves'in avukatları ailevi sebepleri gerekçe göstererek tutuksuz yargılanmasını talep etti. Mahkeme, kararını önümüzdeki günlerde verecek.

İspanya'nın Barselona kentinde diskotekte bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan ve 20 Ocak'ta tutuklanan Brezilyalı futbolcu Dani Alves, tutuksuz yargılama talebiyle bir kez daha mahkemeye başvurdu.

Alves'in avukatları Barselona 15 numaralı mahkemesinde hakim karşısına çıkarak, ailevi sebepleri gerekçe göstererek Brezilyalı eski futbolcunun tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme kaynaklarından İspanyol basınına verilen bilgilerde, Alves'in mayıs ayından itibaren çocuklarının (15 ve 17 yaşlarında) ikametini Barselona'ya aldırdığı belirtilerek, avukatları aracılığıyla çocuklarının eylül ayında bu kentte okula başlayacağını ilettiği ve İspanya'dan kaçma riskinin bulunmadığını vurguladığı ifade edildi.

Davacı tarafın ise Alves'in çocuklarının halen Meksika'da olduğunu, "hayali bir yaşam projesinin" mahkemeye sunulduğunu iddia etti.

Alves'in manken eşi Joana Sanz, söz konusu cinsel saldırı iddialarının ardından Brezilyalı eski futbolcudan ayrıldığını açıklasa da henüz resmi olarak boşanma gerçekleşmedi.

İspanyol basını daha önceden serbest kalma talebi üç kez mahkeme tarafından reddedilen Alves'in bu başvurusunun son olduğunu yazdı.

Mahkeme, önümüzdeki günlerde kararını verecek.

Olayın geçmişi

Barselona kentindeki bir diskotekte 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İfadelerini üç kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti.

İspanya'daki mevcut yasalara göre Alves'in 1 ila 12 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona'da tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.