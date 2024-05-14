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Dallas Wings, Sevgi Uzun ile Yola Devam Ediyor

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Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) takımlarından Dallas Wings, milli oyuncu Sevgi Uzun ile sezon öncesi kampının sonunda anlaşma sağladı. Sevgi Uzun, 2024 yazında Dallas Wings forması giyecek.

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Dallas Wings, sezon öncesi kampının sonunda milli oyuncu Sevgi Uzun'la devam etme kararı aldı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre Dallas Wings, sezon öncesi kampına katılan Sevgi Uzun'la yoluna devam edecek. 26 yaşındaki oyun kurucu, 2024 yazında Dallas Wings forması giyecek.

Sevgi Uzun, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'yla 2023-2024 sezonunda FIBA Süper Kupa, Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Kaynak: AA / Spor

Sevgi Uzun Basketbol Spor Güncel Haberler

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