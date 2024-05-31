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Dallas Mavericks Batı Konferansı Finalinde Minnesota Timberwolves'u Yendi

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Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'u 124-103 yenerek Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Boston Celtics'in rakibi oldu. Luka Doncic'in MVP performansıyla Mavericks, Batı Konferansı şampiyonluğuna ulaştı.

Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves'u 124-103 yenen Dallas Mavericks, seriyi 4-1 kazandı ve Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) finalinde Boston Celtics'in rakibi oldu.

Nba play-off'larında Mavericks, Batı Konferansı final serisinin 5. maçında Timberwolves'a konuk oldu.

All-star oyuncuları Luka Doncic'in 36 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve Kyrie Irving'in 36 sayı, 4 ribaunt, 5 asistlik katkısıyla galip gelen Mavericks, Batı Konferansı şampiyonluğuna ulaştı ve adını NBA finaline yazdırdı. Konuk takımda PJ Washington 12 sayı, 7 ribaunt, Daniel Gafford ise 11 sayı, 9 ribaunt üretti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 28 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Karl-Anthony Towns 28 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Mavericks'in Sloven basketbolcusu Doncic, Batı Konferansı finallerinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Celtics ile Mavericks arasındaki NBA şampiyonunun belli olacağı final serisi, 7 Haziran Cuma günü TSİ 03.30'daki maçla başlayacak.

Kaynak: AA / Spor

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